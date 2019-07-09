Airbus столкнулся с Boeing: крыло лайнера застряло в хвосте другого самолета

Авиакомпания была вынуждена найти запасной самолет для лондонских пассажиров

Фото: Pixabay

Этим утром самолет EasyJet, направлявшийся в Лондон, на земле врезался в другой самолет в амстердамском аэропорту Схипхол в Нидерландах.

Airbus A320 столкнулся с Boeing, когда отъезжал от терминала.

Пассажиры сказали, что крыло Airbus застряло в хвосте другого самолета, который должен был вылететь в Мадрид.

Авиакомпания была вынуждена найти запасной самолет для лондонских пассажиров, которые застряли в аэропорту более чем на четыре часа.

Рейс другого авиаперевозчика в Мадрид вылетел с опозданием почти на три часа, хотя было неясно, использовался ли тот же самолет.

Как мы писали ранее, в аэропорту американского Бостона совершил экстренную посадку лайнер с сотнями человек, на борту которого произошел пожар.

По данным BBC, ЧП случилось в ночь на 5 июля с рейсом VS138 авиакомпании Virgin Atlantic, которую ранее признали лучшим авиаперевозчиком Европы. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Лондон.

Внезапно на борту воздушного судна с 217 пассажирами вспыхнул пожар. Причиной возгорания следователи считают неисправное устройство для подзарядки гаджетов.

Напомним, ранее с Virgin Atlantic случился другой, менее опасный, инцидент - 36-летняя Ребекка Найш, которая летела из Лондона в Лас-Вегас, нашла на своем кресле женские кружевные трусы.

А несколько лет назад пилота Virgin Atlantic, управлявшего самолетом, который летел из Лондона в Нью-Йорк, ослепили лазером, из-за чего он принял решение о срочной посадке в качестве меры предосторожности.

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