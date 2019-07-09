Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Airbus столкнулся с Boeing: крыло лайнера застряло в хвосте другого самолета

9 июля, 16:06

Авиакомпания была вынуждена найти запасной самолет для лондонских пассажиров

Фото: Pixabay

Этим утром самолет EasyJet, направлявшийся в Лондон, на земле врезался в другой самолет в амстердамском аэропорту Схипхол в Нидерландах. 

Airbus A320 столкнулся с Boeing, когда отъезжал от терминала.

Пассажиры сказали, что крыло Airbus застряло в хвосте другого самолета, который должен был вылететь в Мадрид.

Авиакомпания была вынуждена найти запасной самолет для лондонских пассажиров, которые застряли в аэропорту более чем на четыре часа.

Рейс другого авиаперевозчика в Мадрид вылетел с опозданием почти на три часа, хотя было неясно, использовался ли тот же самолет.

Как мы писали ранее, в аэропорту американского Бостона совершил экстренную посадку лайнер с сотнями человек, на борту которого произошел пожар.

По данным BBC, ЧП случилось в ночь на 5 июля с рейсом VS138 авиакомпании Virgin Atlantic, которую ранее признали лучшим авиаперевозчиком Европы. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Лондон.

Внезапно на борту воздушного судна с 217 пассажирами вспыхнул пожар. Причиной возгорания следователи считают неисправное устройство для подзарядки гаджетов.

Напомним, ранее с Virgin Atlantic случился другой, менее опасный, инцидент - 36-летняя Ребекка Найш, которая летела из Лондона в Лас-Вегас, нашла на своем кресле женские кружевные трусы.

А несколько лет назад пилота Virgin Atlantic, управлявшего самолетом, который летел из Лондона в Нью-Йорк, ослепили лазером, из-за чего он принял решение о срочной посадке в качестве меры предосторожности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег аэропорт, самолет, Мадрид, столкновение, Амстердам

Вы сейчас просматриваете новость " Airbus столкнулся с Boeing: крыло лайнера застряло в хвосте другого самолета". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

The Daily Mail

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У самолета лучшей европейской авиакомпании загорелся салон в полете

5 июля, 14:17

Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона

В Полтавской области упал самолет, есть погибший и пострадавший

7 июля, 17:58

Информация о падении воздушного судна поступила спасателям в 15.32

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как изменились требования к трудовому стажу

У Зеленского готовят кадровые решения по Виталию Кличко

Глупая женщина — подарок для мужчины

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

Алла Пугачева поделилась необычным фото младшей дочери

Надежда Михалкова встретилась с любовницей бывшего мужа

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь