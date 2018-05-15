Акция "Фемен" в Ватикане и новые достижения президента Туркмении: ТОП-4 курьеза недели

Сегодня, 16:33

В Великобритании нашли самого вежливого кота, в Бразилии мать обезвредила преступника, президент Туркмении "обогнал" гонщика, а "Фемен" – устроили акцию в Ватикане


Сайт "Сегодня" собрал для вас наиболее курьезные новости, всколыхнувшие мир.

В Бразилии мать-полицейская обезвредила преступника

Храбрая жительница Бразилии отразила вооруженное нападение. Грабитель атаковал матерей, которые ждали детей возле школы. Угрожая пистолетом, он приказал отдать деньги и ценные вещи. Но одна из женщин не растерялась и трижды выстрелил в бандита. Позже журналисты выяснили: она работает полицейским.

"Фемен" разделись в Ватикане

Представительница движения "Фемен" в Ватикане приложила малыша к груди и призвала Папу Римского разрешить матерям кормить детей в любом удобном месте. Акцию быстро свернула полиция. Зимой здесь же, в Ватикане, девушка из "Фемен" пыталась украсть фигурку малыша Иисуса из вертепа. 

Очередное достижение – президента Туркмении

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на авторалли опередил профессионального гонщика. В пустыне Каракум лидер туркмен финишировал на 12 секунд раньше соперника. Если верить официальным СМИ страны, 60-летний Бердымухамедов наделен разнообразными талантами: владеет восточными единоборствами, метко стреляет, ловко ездит верхом, пишет книги о лекарственных травах и даже исполняет песни собственного сочинения.

Самый воспитанный кот в мире

Турист случайно заснял в Великобритании самого вежливого кота в мире. Он снял, как рыжий кот прыгнул на мусорный бак, дотянулся до молотка на двери и несколько раз постучал им, чтобы его пустили домой.

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Автор видео не мог поверить в увиденное. И теперь хочет познакомиться с хозяином дрессированного животного. 
Бразилия, кот, femen, туркменистан, бердымухамедов
Источник:

"Сегодня"

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