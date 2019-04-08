Активность "желтых жилетов" идет на спад – МВД Франции

Протесты "желтых жилетов" в минувшую субботу собрали на 10 тысяч меньше человек, чем неделей ранее

Фото: AFP

Активность "желтых жилетов" идет на спад – МВД Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f68/e49/5c9f68e49fb5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f68/e49/5c9f68e49fb5a.jpg 2019-04-08T09:05:14+03:00 Евросоюз Протесты "желтых жилетов" в минувшую субботу собрали на 10 тысяч меньше человек, чем неделей ранее

Манифестации движения "желтых жилетов" в ходе 21-й протестной акции собрали в субботу, 6 апреля, по всей Франции 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже – 3,5 тыс., сообщило Министерство внутренних дел страны.

В прошлую субботу, 30 марта, было зарегистрировано 33,7 тыс. по стране в целом, из них в Париже – 4 тыс.

Как и обычно, организаторы оспаривают эти данные и заявляют, что их сторонников на улицах французских городов на этот раз было 73,4 тыс. А во время предыдущей акции они насчитали 102,7 тыс. участников.

К завершению акции префектура полиции Парижа заявила о 43 задержаниях и 14,9 тыс. превентивных контролей и досмотров, хотя французские СМИ называют эти данные предварительными.

Некоторая напряженность возникла в финальной точке одной из манифестаций в парижском квартале Дефанс, когда полиция потребовала, чтобы протестующие расходились. Вместе с тем, по сообщению телеканала TF1, серьезные инциденты в эту субботу во французской столице зарегистрированы не были при массовом присутствии полицейских и жандармов.

Телеканал BFMTV назвал слабой мобилизацию "желтых жилетов" в эту субботу в Бордо – одном из главных оплотов движения, где на этот раз участвовало значительно меньше, чем обычно, манифестантов – около 1,5 тыс.

Небольшая напряженность отмечена в другом знаковом центре "желтых жилетов" – Тулузе.

СМИ сообщили о столкновениях манифестантов с силами порядка и о применении полицией слезоточивого газа в Руане. Некоторые осложнения отмечены в Лилле.

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