Американка четыре раза без остановки переплыла Ла-Манш: видео

Этим заплывом женщина хотела символически попрощаться с онкологической болезнью

Американская рекордсменка четыре раза без остановки переплыла Ла-Манш. Заплыв длился 54 часа. По дороге спортсменка успевала только подкрепиться энергетическим напитком.

Несмотря на плохие погодные условия, женщина преодолела почти вдвое большее расстояние, чем планировала.

В штиль протяженность ее заплыва должна быть составить 130 км, но – даже вопреки стремительному течению пловчиха в результате преодолела 210 км.

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Год назад спортсменке удалили раковую опухоль. Женщина говорит: этим заплывом хотела символически попрощаться с болезнью.

Ранее сообщалось, что украинку, которая почти преодолела пролив Ла-Манш, развернули у побережья Франции. Уроженка Ивано-Франковска Мария Крестьянськая плыла восемь часов подряд без передышки, чтобы преодолеть 32 километра в воде. Впрочем, судно, которое ее сопровождало, не пустили завершить путешествие, развернули неподалеку французского Виссана. Со здоровьем пловчихи все хорошо. Она вернулась в английский Дувр.

Также сообщалось, что экстримал-изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив между Францией и Британией на флайборде. 40-летний француз летательном аппарате с реактивными двигателями стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре.

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