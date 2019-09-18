Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Американка четыре раза без остановки переплыла Ла-Манш: видео

18 сентября, 15:07

Этим заплывом женщина хотела символически попрощаться с онкологической болезнью

Американская рекордсменка четыре раза без остановки переплыла Ла-Манш. Заплыв длился 54 часа. По дороге спортсменка успевала только подкрепиться энергетическим напитком.

Несмотря на плохие погодные условия, женщина преодолела почти вдвое большее расстояние, чем планировала.

В штиль протяженность ее заплыва должна быть составить 130 км, но – даже вопреки стремительному течению пловчиха в результате преодолела 210 км.

Реклама

Год назад спортсменке удалили раковую опухоль. Женщина говорит: этим заплывом хотела символически попрощаться с болезнью.

Ранее сообщалось, что украинку, которая почти преодолела пролив Ла-Манш, развернули у побережья Франции. Уроженка Ивано-Франковска Мария Крестьянськая плыла восемь часов подряд без передышки, чтобы преодолеть 32 километра в воде. Впрочем, судно, которое ее сопровождало, не пустили завершить путешествие, развернули неподалеку французского Виссана. Со здоровьем пловчихи все хорошо. Она вернулась в английский Дувр.

Также сообщалось, что экстримал-изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив между Францией и Британией на флайборде. 40-летний француз летательном аппарате с реактивными двигателями стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео США ла-манш

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсациюFun
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участкеFun
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика
"Нормандская четверка": что изменилось за три года и какие карты на столеУкраина

Новости партнеров

Loading...