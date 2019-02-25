Американские солдаты попали в страшную аварию в Польше
Шестеро военных попали в больницу после того, как их микроавтобус съехал с дороги в кювет и перевернулся
Польские правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла днем 24 февраля на автостраде А4 в Нижней Силезии.
В ходе ДТП микроавтобус с семью американскими военнослужащими съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате транспортное средство было серьезно повреждено.
После случившегося шестерым военным понадобилась госпитализация. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Американцы двигались в направлении города Вроцлав.
Напомним, что осенью на польской автостраде А4 в Малопольском воеводстве произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины, в результате которого получили травмы семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина.
Мы также писали, что столкновении пассажирского автомобиля и фургона близ польского Кракова в результате которого получили травмы девять человек.
Также сообщалось о ДТП на западе Польши, где из-за аварии пассажирского автобуса на скользкой трассе погибли два человека и еще пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Американские солдаты попали в страшную аварию в Польше". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление
Глава польского Минобороны считает, что увеличение американского военного присутствия пойдет на пользу США и всему региону
На границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету
Мужчина возвращался из Украины в одну из европейских стран через пункт пропуска "Краковец"
Житель Польши колесил на Jaguar с купленным в Украине удостоверением водителя
Мужчина пытался обмануть полицейских и показал им документ, приобретенный на одном из украинских сайтов
США отправят в Польшу дополнительные войска
В настоящее время в Польше размещены около четырех тысяч американских военных