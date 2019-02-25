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Американские солдаты попали в страшную аварию в Польше

Сегодня, 17:44

Шестеро военных попали в больницу после того, как их микроавтобус съехал с дороги в кювет и перевернулся

Фото: gazetawroclawska.pl
Фото: gazetawroclawska.pl.
Американские солдаты попали в страшную аварию в Польше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/407/b1e/5c7407b1e971e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/407/b1e/5c7407b1e971e.jpg Евросоюз Шестеро военных попали в больницу после того, как их микроавтобус съехал с дороги в кювет и перевернулся

Польские правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла днем 24 февраля на автостраде А4 в Нижней Силезии.

В ходе ДТП микроавтобус с семью американскими военнослужащими съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате транспортное средство было серьезно повреждено.

После случившегося шестерым военным понадобилась госпитализация. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Американцы двигались в направлении города Вроцлав.

Напомним, что осенью на польской автостраде А4 в Малопольском воеводстве произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины, в результате которого получили травмы семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 

Мы также писали, что столкновении пассажирского автомобиля и фургона близ польского Кракова в результате которого получили травмы девять человек.

Также сообщалось о ДТП на западе Польши, где из-за аварии пассажирского автобуса на скользкой трассе погибли два человека и еще пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Тег авария, ДТП, Польша, дорожное происшествие, армия США

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