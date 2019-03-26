Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В Малопольском воеводстве столкнулись три самоходных военных машины, которые направлялись в Венгрию

Фото: пресс-служба полиции города Бжеско.

Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a03/87a/5c9a0387a7cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a03/87a/5c9a0387a7cd5.jpg 2019-03-26T12:53:00+02:00 Евросоюз В Малопольском воеводстве столкнулись три самоходных военных машины, которые направлялись в Венгрию

В результате дорожной аварии с участием американских военнослужащих в Польше два человека попали в больницу.

Как сообщает RMF 24, инцидент произошел между населенными пунктами Бжеско и Новый Сонч в Малопольском воеводстве на юге страны, где столкнулись три американские армейские машины.

Причины инцидента не сообщаются, но известно, что расследованием обстоятельств случившегося занимается военная полиция.

Известно, что в момент столкновения военная техника колонной из четырех машин направлялась в Венгрию. Заторов после ЧП удалось избежать, поскольку технику переместили на обочину дороги.

Стоит отметить, что в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада, которая включает 3,5 тыс. военнослужащих, 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием американских военных в Польше в этом году. Так, в феврале в Нижней Силезии перевернулся микроавтобус с семью военнослужащими США.

Кроме того, в прошлом году на северо-востоке Польши американский бронетранспортер Stryker врезался в дерево, в результате чего пострадали двое военных.

Мы также писали, что в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

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