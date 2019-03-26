Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

Сегодня, 12:53

В Малопольском воеводстве столкнулись три самоходных военных машины, которые направлялись в Венгрию

Фото: пресс-служба полиции города Бжеско
Фото: пресс-служба полиции города Бжеско.
Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a03/87a/5c9a0387a7cd5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a03/87a/5c9a0387a7cd5.jpg Евросоюз В Малопольском воеводстве столкнулись три самоходных военных машины, которые направлялись в Венгрию

В результате дорожной аварии с участием американских военнослужащих в Польше два человека попали в больницу.

Как сообщает RMF 24, инцидент произошел между населенными пунктами Бжеско и Новый Сонч в Малопольском воеводстве на юге страны, где столкнулись три американские армейские машины.

Причины инцидента не сообщаются, но известно, что расследованием обстоятельств случившегося занимается военная полиция.

Известно, что в момент столкновения военная техника колонной из четырех машин направлялась в Венгрию. Заторов после ЧП удалось избежать, поскольку технику переместили на обочину дороги.

Стоит отметить, что в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада, которая включает 3,5 тыс. военнослужащих, 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием американских военных в Польше в этом году. Так, в феврале в Нижней Силезии перевернулся микроавтобус с семью военнослужащими США.

Кроме того, в прошлом году на северо-востоке Польши американский бронетранспортер Stryker врезался в дерево, в результате чего пострадали двое военных.

Мы также писали, что в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Польша, военная техника, дорожное происшествие

Вы сейчас просматриваете новость " Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Польше в ДТП погибли три украинца

24 марта, 20:23

ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США

23 марта, 07:36

На объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы

США и Польша проводят учения недалеко от границ России

22 марта, 12:51

Бронетанковые войска проводят маневры на Дравском полигоне

Польша обсуждает с США покупку истребителей пятого поколения

12 марта, 12:47

В скором времени польские ВВС могут усилить новыми истребителями-бомбардировщиками F-35

Глава МИД Польши рассказал, когда в стране появится военная база США

14 марта, 15:01

Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию, сказал Чапутович

Польша хочет увеличить у себя количество войск США

18 марта, 10:53

Главная цель Варшавы заключается не в создании американской военной базы на своей территории

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В семье Аллы Пугачевой случилась беда

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»