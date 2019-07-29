Американский сериал о Чернобыле раскритиковали в Великобритании 2019-07-29T01:22:00+03:00 Евросоюз Ликвидаторы поймали создателей Чернобыля на не очень достоверном соблюдении исторических фактов

Критиковали американский сериал и в Великобритании, но совершенно по другой причине – из-за отсутствия темнокожих актеров. А по крайней мере один такой ликвидатор там был. Игорь Хиряк родом из Украины, но почти всю жизнь прожил в России.

Американский сериал, который побил рекорды просмотров, несмотря на критику. Ликвидаторы поймали создателей "Чернобыля" на не очень достоверном соблюдении исторических фактов, а коллега-сценаристка обвинила в отсутствии темнокожих актеров.

"Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, будто их не существует", – заявила она.

Из-за этого сообщение в соцсети британскую сценаристку подняли на смех. Но темнокожий ликвидатор в Чернобыле таки был. Сейчас он живет в российском городе Череповце.

Игорь Хиряк. Сейчас – водитель на металлургическом комбинате, в апреле 86-го – служил в Киеве. Его рота налаживала переправу через реку Припять. Когда солдат отправляли к атомной станции – командир говорил, что едут на учебу.

"Кто-то из старослужащих сказал, что слышал, что произошла авария и мы скорее всего туда поедем. Но командир роты на это сказал, что на советских атомных станциях быть не может никакой аварии, и нельзя такие разговоры вести – можно отправиться далеко", – рассказывает Игорь Хиряк, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Что это не обучение, стало понятно на следующий день – когда выдали противогазы. Игорь говорит, был молодым, поэтому до конца не понимал всей опасности работы в зоне ЧАЭС. Сериал Игорю понравился. На то, что там нет темнокожих актеров, не обиделся.

"Даже если бы создатели знали, что там был я и включили бы в фильм, их не меньше бы засмеяли, учитывая, что это был СССР и, глядя на это, считали бы, что иностранец и как иностранец попал бы на такие объекты секретные", – говорит он.

Но секретный материал Игорь имеет. Фото с ЧАЭС после аварии. Снимок украдкой сделал сослуживец.

"Фотографировать не разрешалось, поэтому, когда проезжали, уезжали с работы ребята, сфотографировали из-под тента в машине. Из-за радиации немного такие засвеченные получались фотографии", – делится он.

И хотя Игорь не стал прототипом одного из персонажей сериала, славу лента ему все-таки принесла. Дал с десяток интервью и каждый день отвечает на сотни сообщений: люди спрашивают – действительно ли он ликвидатор. В соцсетях у него есть фотографии с украинским флагом.

В Череповец Игорь переехал еще ребенком вместе с мамой. Сам родом из Харьковской области, там до сих пор живет отец, но они не поддерживают отношений. Говорит, что внешность и цвет кожи ему передались от прапрадеда.

Недавно в популярном сериале "Чернобыль" внимательные зрители нашли несколько киноляпов.

В Украине назвали самые популярные сериалы:

Напомним, последняя 5 серию сериала "Чернобыль" от телеканала HBO вышла 3 июня.

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