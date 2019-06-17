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Американский ветеран встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки

17 июня, 06:06

Мужчина и женщина познакомились во время Второй мировой войны


Ветеран Второй мировой войны увиделся с возлюбленной спустя 75 лет разлуки. Встреча бывшего американского солдата и французской домохозяйки поразила соцсети до слез.

Они познакомились во время войны, а когда его перевели на другой фронт, связь оборвалась.

За эти годы у каждого из них появилась семья и дети, однако они никогда не забывали своей юной любви.

Когда К. Т. Роббинс вернулся во Францию ​на праздник в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, журналисты нашли его любимую Жаннин.

Встреча была эмоциональной. Сейчас они снова разъехались по домам, но говорят – это ненадолго.

"Я всегда любил тебя. Ты никогда не покидала моего сердца", – сказал Роббинс.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, несмотря на почтенный возраст, в 75-ю годовщину со дня высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии ветераны Второй мировой войны повторили свой подвиг и десантировались с парашютом. Старейшим в компании ветеранов стал американец Том Райс – ему 97 лет. Свой прыжок, совершенный в 1944 году, он назвал худшим в карьере, поэтому решил исправить.

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Тег США, Франция, любовь, вторая мировая, вторая мировая война

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Источник:

Сегодня

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