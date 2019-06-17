Американский ветеран встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки
Мужчина и женщина познакомились во время Второй мировой войны
Ветеран Второй мировой войны увиделся с возлюбленной спустя 75 лет разлуки. Встреча бывшего американского солдата и французской домохозяйки поразила соцсети до слез.
Они познакомились во время войны, а когда его перевели на другой фронт, связь оборвалась.
За эти годы у каждого из них появилась семья и дети, однако они никогда не забывали своей юной любви.
Когда К. Т. Роббинс вернулся во Францию на праздник в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, журналисты нашли его любимую Жаннин.
Встреча была эмоциональной. Сейчас они снова разъехались по домам, но говорят – это ненадолго.
"Я всегда любил тебя. Ты никогда не покидала моего сердца", – сказал Роббинс.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, несмотря на почтенный возраст, в 75-ю годовщину со дня высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии ветераны Второй мировой войны повторили свой подвиг и десантировались с парашютом. Старейшим в компании ветеранов стал американец Том Райс – ему 97 лет. Свой прыжок, совершенный в 1944 году, он назвал худшим в карьере, поэтому решил исправить.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Американский ветеран встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж
Мы собрали список примет и хитростей, который помогут быстро выйти замуж
В Британии учительница влюбилась в бездомного и изменила его жизнь
Женщина помогла возлюбленному стать садовником и наладить отношения с его отцом