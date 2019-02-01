Ангела Меркель удаляется из Facebook: известна причина
Впредь о деятельности канцлера ФРГ можно будет узнать со страницы правительства ФРГ в Facebook
В связи с окончанием своей политической карьеры немецкий канцлер Ангела Меркель приняла решение удалить и свою официальную страницу в соцсети Facebook.
В опубликованном на странице видеообращении, очевидно последнем, глава правительства объяснила такое решение тем, что с завтрашнего дня она перестанет быть лидером партии Христианско-демократический союз.
"Сегодня я хочу поблагодарить вас за решительную поддержку моей страницы в Facebook. Как вы знаете, я больше не глава ХДС. Поэтому я удалю свою страницу", – заявила канцлер, добавив, что впредь о ее деятельности можно будет узнать со страницы правительства ФРГ в Facebook.
Любопытно, что за все время своего существования ее страница собрала почти 2,5 млн лайков. Это больше больше, чем у большинства немецких политиков или даже французского президента Эммануэля Макрона.
На странице Ангелы Меркель можно узнать некоторые факты о ее личной жизни. В частности, что она увлекается походами в оперу, походам и садоводством, ее любимым фильмом является снятая в 1985 года драма "Из Африки". Кроме того, канцлер мечтает пересечь Россию по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток.
Напомним, что на декабрьском съезде Христианско-демократического союза ФРГ новым лидером партии выбрали генерального секретаря политсилы Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Как мы уже писали, на прощание от своей партии она получила особый подарок – дирижерскую палочку.
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