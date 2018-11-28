Английские биологи придумали новый способ похудения

Сегодня, 08:44

Эксперты предлагают есть на ночь кисломолочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира


Английские биологи придумали новый способ похудения. Они предлагают есть на ночь кисло-молочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира. Эффект показали многочисленные исследования.

30 граммов сыра содержат 37 килокалорий, а чтобы их усвоить, организм теряет вдвое больше энергии. Так сжигается и подкожный жир.

Тем временем, диетолог Наталья Михнево говорит, что похудение начинается на кухне. Сладости меняем на зелень и фрукты, сладкие напитки и алкоголь – на чистую воду. И четыре-пять килограммов за месяц исчезнут незаметно.

"Тарелка здорового питания делится на четыре сегмента: злаковые, белки (мясо, рыба), овощи и фрукты, которые можно есть только в первой половине дня", – утверждает Наталья Михнево, кандидат медицинских наук.

Диетолог запрещает садиться на диеты – от них организм получает только стресс. И даже если похудеть удастся, то лишний вес скоро вернется.

Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Также мы писали, о неожиданных секретах "умного" похудения: восемь простых шагов.

Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, как похудеть на пару килограммов: три уникальных способа от ученых.
видео, похудение, биологи
Источник:

"Сегодня"

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