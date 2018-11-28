Английские биологи придумали новый способ похудения
Эксперты предлагают есть на ночь кисломолочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира
Английские биологи придумали новый способ похудения. Они предлагают есть на ночь кисло-молочный сыр. Мол, именно этот продукт активирует сжигание подкожного жира. Эффект показали многочисленные исследования.
30 граммов сыра содержат 37 килокалорий, а чтобы их усвоить, организм теряет вдвое больше энергии. Так сжигается и подкожный жир.
Тем временем, диетолог Наталья Михнево говорит, что похудение начинается на кухне. Сладости меняем на зелень и фрукты, сладкие напитки и алкоголь – на чистую воду. И четыре-пять килограммов за месяц исчезнут незаметно.
"Тарелка здорового питания делится на четыре сегмента: злаковые, белки (мясо, рыба), овощи и фрукты, которые можно есть только в первой половине дня", – утверждает Наталья Михнево, кандидат медицинских наук.
Диетолог запрещает садиться на диеты – от них организм получает только стресс. И даже если похудеть удастся, то лишний вес скоро вернется.
Напомним, канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.
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