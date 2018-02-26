Аннексия Крыма – это вторжение в Украину: в ЕС резко выступили против России

Санкции с РФ могут быть сняты, когда Путин уберется из Украины со своими войсками, отметила Ребекка Хармс

Запад должен четко понимать, что аннексия Россией Крыма – это вторжение в Украину и разговоры о возможном послаблении санкций неправильны. Об этом заявила на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" в Киеве сопредседатель фракции Зеленых "Европейский свободный альянс" Европейского парламента Ребекка Хармс.

По ее мнению, одной из главных ошибок Запада то, что оккупацию Крыма в 2014 году не назвали вторжением.

"Одно из моих главных беспокойств заключается в том, чтобы мир, особенно демократическая часть мира, не забывал о том, что происходит в Украине на оккупированных территориях. И я считаю это действительно очень важным теперь, после четырех лет негативных событий, не забывать то, что Кремль решил вторгнуться в Украину. Четко понятно, что нам приходится сталкиваться с вторжением и оккупацией, и я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы донести до вас позицию большинства членов Европарламента, все разговоры об ослаблении санкций в отношении Крыма с нашей точки зрения неправильные", – подчеркнула Хармс.

Он четко дала понять, что санкции с России не снимут, пока Путин не уйдет из Украины.

"Санкции, по которым мы приняли решение в привязке к Крыму и Донбассу, должны действовать до тех пор, пока Путин не решит покинуть со своими войсками территорию Украины, и пока Путин не откажется от своей стратегии по искажению процесса демократических преобразований в Украине", – подчеркнула евродепутат.

Кроме того, Хармс категорически против предложения главы МИД Германии Зигмара Габриэля "наградить" Россию поэтапным послаблением санкций.

Напомним, на этом же форуме посол США в Украине Мари Йованович сделала заявление по Крыму и отметила, что агрессия России угрожает не только Украине. Она отметила, санкции с России сняты не будут, пока не закончится оккупация полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.