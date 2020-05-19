Аномалия во Франции: женщина родила шестерых детей за раз

Вес малышей составил от 630 до 730 граммов - за ними наблюдают врачи

Во французском Страсбурге, где ранее в этом году сошел с рельсов поезд с сотнями пассажиров, у семейной пары родились шестерняшки: мальчик и пять девочек.

Как сообщает Les Dernieres Nouvelles d'Alsace, новорожденные появились на свет 14 мая на 24-й неделе беременности, их перенаправили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В родильном доме Hautepierre в Эльзасе заявили, что вес малышей составил от 630 до 730 граммов – это немного больше веса Джо и Эшли, которые родились в прошлом году Британии на 23-й неделе.

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За французскими малышами несколько недель будут наблюдать врачи. Женщина родила их после проведенного кесарева сечения, сейчас с ней все хорошо.

Появление секстулетов зафиксировано во Франции впервые с января 1989 года. По статистике, они рождаются только раз из почти пяти миллиардов случаев .

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Напомним, что в Украине тоже есть знаменитые близнецы – пятерняшки из Одессы. Они родились в июне 2016 года, и с тех пор подросли, научились разговаривать и пошли в детский сад.

А вот о том, как живут самые одинаковые близнецы Хмельницкого, смотрите в видеосюжете:

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