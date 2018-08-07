Аномальная жара осушила реки Германии

В крупных судоходных реках уровень воды опустился ниже метра, проблемы с речной транспортировкой груза могут ударить по бизнесу

Аномальная жара и недостаток осадков в Германии привели к обмелению крупных рек и сокращению речного судоходства, сообщают немецкие СМИ. По их данным, движение судов продолжается, однако баржи загружены на 50% или менее, чтобы снизить осадку.

Так, немецкая химкомпания BASF объявила 6 августа о вынужденном снижении объемов производства на заводе в Людвигсхафене, поскольку она не успевает отгружать продукцию из-за нехватки речного транспорта. Компания изучает возможности перевозки химпродуктов другими видами транспорта.

Трейдеры утверждают, что в ряде регионов Германии уровень воды в крупных реках опустился ниже 100 см. При этом полностью загруженным крупным судам, чтобы не сесть на мель, требуется от 250 см.

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Одна из главных водных артерий Германии – Рейн, – обмелел и препятствует судоходству с нормальным уровнем загрузки от Дуйсбурга до южных земель, а в Дунае глубина воды недостаточна для полной загрузки судов на всей территории Германии.

При этом, начиная с 9 августа, в Швейцарии и на юге Германии – у истоков Рейна, – ожидаются дожди, что может несколько выправить ситуацию.

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Рейн и Дунай – важные транспортные артерии, по которым перевозят сырье (зерно, минералы, уголь, нефтепродукты) и некоторую готовую продукцию. Невозможность нагрузить суда полностью существенно повышает затраты производителей на транспортировку и может вызвать дефицит ряда товаров в определенны регионах, отмечают эксперты.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.