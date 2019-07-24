Аномальная жара установила несколько рекордов в Европе

В Нидерландах и Бельгии столбики термометров поднялись до рекордной отметки

Фото: AFP

Европа продолжает изнемогать от аномальной жары – не только Франция, где уже объявляли чрезвычайную климатическую ситуацию, но также Нидерланды и Бельгия.

Так, Голландский королевский метеорологический институт сообщил, что 24 июля в стране зафиксировали максимальную температуру воздуха за все время измерений.

В частности, днем температура в населенном пункте Гилзе-Рейен на юге страны поднялась до 38,8 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем максимум, который наблюдали 23 августа 1944 года.

Помимо того, из-за жары на ближайшие дни в Амстердаме закрыли ряд мостов, а другие регулярно поливаются водой, как и взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Схипхол, чтобы предотвратить плавление асфальта.

Температурный рекорд также был побит в Бельгии, где в городе Клейне-Брогель зафиксировади 38,9 градуса по Цельсию.

Хотя в метеорологическом институте KMI/IRM сообщили, что это самая высокая температура со времени начала метеонаблюдений в 1833 году, в прошлом и 2015 годах воздух здесь прогревался до 38,8 градусов.

Как ожидается, 25 июля будет еще более жарким, но потом температура должна пойти на спад.

Напомним, что из-за длительной жары на юго-западе Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Кроме того, мы писали, что в прошлом месяце жертвами аномальной жары в Европе стали не менее восьми человек.

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