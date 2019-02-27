Аномальная жара в Бельгии побила все возможные рекорды
Если еще в понедельник было почти 19, то сегодня столбики термометров поднялись до 20,2 по Цельсию
Погода в Бельгии за три последние дня дважды побила температурные рекорды, о чем сообщили в местном Королевском институте метеорологии.
Так, 25 февраля столбики термометров на юге страны поднялись до 18,8 градусов, что стало абсолютным максимум для февральского климата, начиная с 1901 года, когда начали вести наблюдения за температурными изменениями.
Но спустя уже полтора дня был установлен новый рекорд – температура воздуха поднялась до 20,2 градусов по Цельсию, притом, что в среднем февральская температура в стране обычно колеблется от 3 до 8 градусов тепла.
Стоит отметить, что это не единственная погодная аномалия в Бельгии. Эта зима выдалась на удивление сухой – местных жителей уже с середины февраля радует солнечная и практически безветренная погода.
Но синоптики предупреждают: это может вызвать весеннюю засуху, которая может негативно сказаться на сельском хозяйстве страны.
Напомним, что не по-зимнему жарко сейчас не только в Бельгии, но и в Великобритании, где тоже установили абсолютный февральский рекорд – 19 градусов тепла.
В то же время, на южном острове Новой Зеландии жара спровоцировала масштабные лесные пожары, в связи с чем в регионе было объявлено чрезвычайное положение.
Мы также писали о том, как спасают от жары домашних животных в Австралии, где сейчас как раз лето.
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