Аномальная жара в Европе: Еврокомиссия поможет фермерам справиться с засухой

Еврокомиссия в связи с экстремальной жарой и засухой окажет помощь сельхозпроизводителям ЕС, заявила 2 августа на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Сельхозпроизводители получат досрочные выплаты в октябре за декабрь. Кроме того, в совместной сельскохозяйственной политике ЕС допущена определенная гибкость, и мы применим ее, чтобы позволить им использовать земли, которые в обычных условиях должны оставаться под паром, для прокорма скота", – рассказала пресс-секретарь.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что затяжная засуха в ряде стран ЕС наносит ущерб производству сельхозкультур, а также угрожает обеспечению корма для скота.

"Я очень обеспокоен таким продолжительным климатическим развитием. Я контактировал с рядом министров из пострадавших стран, чтобы обсудить ситуацию и получить обновленную оценку ее последствий. Комиссия, как всегда, готова оказывать поддержку фермерам, пострадавшим от засухи, с использованием ряда инструментов, включая более высокие авансовые платежи и отступления от требований по охране земель и предоставлению государственной помощи", -отметил член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Фил Хоган.

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Еврокомиссар призвал государства-члены изучить меры, предусмотренные законодательством ЕС, с целью оказания поддержки фермерам.

Согласно данным Еврокомиссии, сельхозпроизводители смогут получить до 70% прямых выплат и до 85% выплат на сельское развитие в середине октября, а не ждать до декабря. Кроме того, в связи с засухой будут разрешены отступления от требований по диверсификации культур и правил сохранения земли под паром, чтобы обеспечить корма для скота.

Как уже сообщалось, погода доставляет проблем и на севере Европы – из-за небывалой жары Швецию охватили лесные пожары. Также из-за температуры в июле прекратил свою работу аэропорт немецкого Ганновера.

Кроме того, из-за погоды страдают и жители Азии - в Японии из-за аномальной температуры погибли 30 человек.