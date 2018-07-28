Аномальная жара в Европе и страшные лесные пожары: ТОП-5 стихийных происшествий недели

Сегодня, 13:57

Аномально высокая температура во Франции, Германии и Японии, жуткие лесные пожары в Швеции и наводнение Греции

Фото: AFP
Фото: AFP

Сайт "Сегодня" собрал для вас наиболее важные погодные происшествия в мире на этой неделе

В Японии люди гибнут от жары

В Японии зафиксировали рекордную жару – столбики термометров показали 42 градуса по Цельсию. Это - самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. 

Климат в Японии слишком влажный, и жара ощущается сильнее. Медики сообщают – от аномальной температуры уже погибли 30 человек. Десятки – пострадали. Преимущественно это пожилые люди. Власти призывают жителей не находиться долго на солнце, а дома пользоваться кондиционерами.

В Германии из-за высокой температуры перестал работать аэропорт

Аэропорт немецкого города Ганновер в среду утром возобновил работу после временной паузы в связи с проблемами на взлетно-посадочной полосе. Работу аэропорта приостановили во второй половине дня вторника из-за того, что в результате аномальной жары получила повреждения взлетно-посадочная полоса.

Пауза в работе повлияла на 41 рейс, вылетал из Ганновера и 44 рейса, которые к нему приходили. Полностью отменены были 28 рейсов.

Аномальная температура во Франции

Аномальная жара охватила запад Франции. В девяти департаментах страны объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности.

В Париже прогнозируют до 37 градусов тепла. В администрации округа открыли зал с кондиционерами – для всех желающих охладиться. Парижанам и туристам советуют меньше выходить на улицу днем, пить много воды и воздерживаться от спиртного. Для экстренных случаев открыли горячую линию.

Лесные пожары в Швеции

Лесные пожары в центральной части страны бушуют в течение 13 дней. 

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Лесные пожары в Греции сменились ливнями

После масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, где в огне погибли минимум 76 человек, десятки людей пострадали, а сотни остались без крова, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.
Греция, Франция, Швеция, Япония, пожар, аэропорт, жара
Источник:

"Сегодня"

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