Аномальная жара высушила немецкий Рейн

Стали видны даже суда, которые затонули более века назад

За высоких температур одна из самых крупных рек Европы – Рейн в Германии обмелела. Стали видны даже суда, которые затонули более века назад. Оно уже успело стать туристической точкой.



"Де Хуп" – название деревянного судна, которое в феврале 1895 затонуло в Рейне. 123 года его остатки были на дне реки, пока та не обмелела из-за аномальной жары. Местные жители прогуливаются новыми берегами Рейна, которые обычно полностью покрыты водой. сейчас здесь немало туристов, которые хотят увидеть исторический артефакт.

Судно "Де Хуп" затонуло после пожара. Погибли все 16 человек, находившихся на борту. Историки говорят – здесь была целая флотилия деревьев "деревянных судов, перевозивших динамит. Одно взорвалось. А на соседнем, которое шло за ним, вспыхнул пожар.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.





