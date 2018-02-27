Аномальные холода ударили по Европе: как мерзнут в ЕС

В странах Европы сохраняется аномально холодная погода, продолжаются снегопады, которые приводят к сбоям работы общественного транспорта, сообщают западные СМИ.

Так, метеорологические службы Великобритании предупредили о "янтарном" уровне опасности, что означает, что погода может быть опасной для жизни. В некоторых регионах Великобритании ожидается до 40 см снега.

Погодные условия стали причиной отмены сотен поездов и десятков авиарейсов в Великобритании. Авиакомпания British Airways заявила об отмене 68 рейсов из аэропортов Хитроу и Гатвик. Лоукостер easyJet предупреждает пассажиров о возможных отменах рейсов, а Ryanair уже отменила несколько десятков рейсов. Кроме того, из-за аварий периодически перекрываются некоторые отрезки шоссе по всей Великобритании.

На большей части территории Франции в результате похолодания, которое местные СМИ назвали феноменом "Москва-Париж", введен в действие план "мороз". План по борьбе с последствиями холодной погоды действует в 68 департаментах страны. В рамках плана власти предоставили более 5 тыс. мест для временного проживания бездомным.

Несмотря на принимаемые меры, во Франции жертвами холода уже стали три человека. Всего, согласно сообщениям СМИ, в Европе за три дня холодов умерли не менее 10 человек: еще четверо – в Польше и трое – в Литве.

Снег выпал и на побережье Франции, на Лазурном берегу снег шел на протяжении шести часов.

В испанской Каталонии снег выпал еще в понедельник вечером, и во вторник утром местные жители столкнулись с проблемами на дорогах. Отменены занятия в университете Вик.

В Риме второй день подряд закрыты школы и детские сады. С перебоями ходят автобусы и трамваи, поезда приходят с опозданиями. Тысячи пассажиров часами не могут покинуть поезда, остановившиеся на путях из-за мороза и снега.

В районе Доломитовых Альп (северная часть Италии) температура опускается вплоть до -20 градусов по Цельсию, в горном массиве Монте-Роза и на горном пике Монблан температура составила -35 градусов по Цельсию. СМИ отмечают, что аномальная погода мешает коммерции. К примеру, в городе Больцано, расположенном у подножья Доломитовых Альп, на центральной площади из-за холода закрылся магазин мороженого.

Снег выпал даже на юге Италии. Так, снегопад прошел в Неаполе, а вершина вулкана Везувий полностью покрылась снегом. Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис распорядился закрыть школы и детские сады. В Неаполе наблюдаются проблемы с транспортом. Международный аэропорт Неаполя приостановил работу.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

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