На севере Норвегии столбики термометров поднялись до максимальной отметки за все время измерений

Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Аномальный зной в Скандинавии: побиты рекорды в Норвегии и Швеции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0 2019-07-29T11:31:00+03:00 Евросоюз На севере Норвегии столбики термометров поднялись до максимальной отметки за все время измерений

Вслед за Центральной и Западной Европой, где жара едва ли не везде обновила температурные рекорды, аномальный зной дошел и до Скандинавии.

Ссылаясь на данные Норвежского метеорологического института, The Local пишет, что 27 июля городе Лаксфорс на севере страны столбики термометров поднялись до 35,6 градусов по Цельсию. Так же жарко в Норвегии было лишь однажды – в городе Несбьен в 1970 году.

Помимо того, в 20 различных местах на юге страны метеорологи зафиксировали "тропические ночи" – в течение ночного времени суток температура здесь не опустилась ниже 20 градусов.

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В соседней Швеции абсолютный рекорд пока не побили, но уже зафиксировали максимум за этот год: в городке Маркусвинса на крайнем температура поднялась до 34,8 градусов.

В тренде Аномальный зной в Скандинавии: побиты рекорды в Норвегии и Швеции

"Это самая жаркая температура на крайнем севере с 1945 года и третья самая высокая температура с начала наблюдений", – утверждает метеоролог Шведского метеорологического и гидрологического института Йон Эрпеланд.

Напомним, что на минувших выходных в Финляндии на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд.

Мы также писали, что из-за жары практически по всей территории Франции – в 80 департаментах - объявлена повышенная погодная опасность.

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