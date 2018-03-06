Антитеррористическая полиция Великобритании поможет расследовать инцидент с экс-шпионом РФ

Сегодня, 12:33

В Скотланд Ярде отметили, что делают все возможное, чтобы узнать правду

Фото: AFP
Фото: AFP

Антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда присоединяется к расследованию инцидента с предполагаемым отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача.

Об сообщаетThe Independent.

"Это очень необычный случай и главное – это как можно скорее докопаться до сути того, что послужило причиной", – заявил Марк Роули, офицер антитеррористического отдела Великобритании.

"Мы делаем все необходимые вещи, которые вы ожидаете от нас: мы говорим со свидетелями, берем образцы на месте для экспертизы, работаем над определением яда и это поможет нам получить ответ. Я больше ничего не могу сказать на данном этапе", – добавил он .

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипач находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Этот инцидент произошел через восемь лет после убийства бывшего российского агента Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием в лондонском отеле.

Сергей Скрипач является отставным офицером военной разведки в России. В 2006 году в РФ был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании. Его обвинили в том, что он передал информацию в тайной разведки Великобритании MI6 о российских шпионов, работающих под прикрытием в Европе.

Также сообщалось, что ФСБ задержала "украинского шпиона" в оккупированном Крыму.
Россия, Великобритания, отравление, шпионаж, шпион

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