Апрельский "сюрприз" для Франции: полстраны засыпало снегом

Метель пришла очень нежданно – незадолго до этого стояла жара, плюс 23 градуса

Апрельский "сюрприз" для Франции: полстраны засыпало снегом 2019-04-04T15:08:27+03:00 Евросоюз Метель пришла очень нежданно - незадолго до этого стояла жара, плюс 23 градуса

На восток и юго-восток Франции внезапно обрушились аномальные апрельские снегопады, в результате чего не менее 50 тыс. домохозяйств остались без электричества, о чем 4 апреля сообщил у себя в Twitter крупнейший оператор энергосетей страны Enedis.

"Из-за снегопада 50 тыс. наших клиентов лишены электричества", — заявили в компании.

Как отмечается, ветки и целые деревья, рухнувшие на линии электропередач под тяжестью выпавшего снега, нарушили электроснабжение в департаментах Верхняя Савойя (35 тыс.), Изер (9 тыс.) и Савойя (6 тыс.).

В настоящий момент ремонтные бригады компании работают над восстановлением электропитания.















Тем временем, шокированные жители регионов делятся в соцсетях снимками и видео непогоды, утверждая, что метель пришла очень нежданно – незадолго до этого стояла жара, плюс 23 градуса.

TWITTER— Stéphane Gaillard (@Stef74G) April 3, 2019

Напомним, что минувшая зима оказалась достаточно снежной во Франции, неоднократно вызывая перебои с электричеством и транспортные коллапсы в стране.

Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году произошел аналогичный случай - 13 мая Францию накрыл мощный снегопад, в результате которого на юге страны объявили "оранжевый" уровень опасности.

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