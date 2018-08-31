Арбитраж ООН: решение о рассмотрении жалобы Украины против РФ пройдет в два этапа

Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге решил рассмотреть возражения России в вопросе юрисдикции по иску Украины против Российской Федерации, отложив рассмотрение по существу. Об этом говорится в процессуальном приказе суда, пишет "Европейская правда".

Речь идет о производстве по убыткам, которые Россия нанесла Украине из-за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года после аннексии Крыма.

В МИД объяснили, что разделение рассмотрения дела произошло из-за требования Российской Федерации. Россия отрицала сам факт того, что Украина имеет право жаловаться в России по этим вопросам к данному трибунала.

"Вместо того, чтобы ответить по сути дела Украины, Российская Федерация 22 мая 2018 представила свои возражения относительно юрисдикции Трибунала, что допускается регламентом Трибунала" – прокомментировали это решение в МИД Украины.

Соответствии с обычной практикой суд решил рассматривать возражения РФ, прежде чем рассматривать дело по существу.

Решение о юрисдикции будет принято ориентировочно через год. В МИД считают, что имеют все шансы победить на этом этапе. "Украина не считает, что юрисдикционные возражения Российской Федерации являются обоснованными или что они будут приняты Трибуналом" – отметили в МИД Украины.

Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а является попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом. Как отметили в МИД, это отрицание явно неправильно толкует иск Украины.

Другие юрисдикционные возражения России в МИД также считают необоснованными. "Министерство иностранных дел готово ответить на все возражения Российской Федерации перед Трибуналом. Украина считает, что Российская Федерация и будет привлечена к ответственности за дерзкое нарушение международного морского права" – подчеркнули в ведомстве.

Украина 19 февраля подала свой меморандум в арбитражном производстве против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, который доказывает, что РФ возбудила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Также суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.