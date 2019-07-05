Арест иранского танкера на Гибралтаре: среди членов экипажа – украинцы
Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины
Компетентные органы Гибралтара подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1.
Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
По его словам, украинский консул обратился в полицию, таможенные органы и капитанию Гибралтара с просьбой "подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины".
"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", – сказал он.
Также Кирилич уточнил, что "правоохранительные органы Гибралтара рассматривают членов экипажа танкера свидетелями по делу, а не правонарушителями".
При этом он добавил, что точное количество украинцев уточняется, поскольку речь идет о двух или трех украинцах.
Ранее королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала возле берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза.
Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.
Кроме того, в январе этого года Европейском Союзе ввел санкции против 11 бизнесменов и 5 компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, санкционный список состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.
Также в этом году в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые тоже поставляли газ в Сирию в нарушение санкций. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:
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