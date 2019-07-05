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Арест иранского танкера на Гибралтаре: среди членов экипажа – украинцы

5 июля, 21:17

Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины

Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca.

Компетентные органы Гибралтара подтвердили наличие граждан Украины среди экипажа задержанного нефтяного танкера Grace 1.

Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, украинский консул обратился в полицию, таможенные органы и капитанию Гибралтара с просьбой "подтвердить или опровергнуть наличие среди членов экипажа граждан Украины".

"Портовая администрация подтвердила, что среди членов экипажа есть граждане Украины", – сказал он.

Также Кирилич уточнил, что "правоохранительные органы Гибралтара рассматривают членов экипажа танкера свидетелями по делу, а не правонарушителями".

При этом он добавил, что точное количество украинцев уточняется, поскольку речь идет о двух или трех украинцах.

Ранее королевская морская пехота военно-морского флота Вооруженных сил Великобритании задержала возле берегов Гибралтара иранский нефтяной танкер Grace 1, который пытался доставить нефть в Сирию в обход санкций Европейского Союза. 

Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Кроме того, в январе этого года Европейском Союзе ввел санкции против 11 бизнесменов и 5 компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Таким образом, санкционный список состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов.

Также в этом году в районе Керченского пролива произошел пожар на танкерах Maestro и Venice, которые тоже поставляли газ в Сирию в нарушение санкций. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег нефть, Россия, Иран, Сирия, украинцы, танкер, санкции, судно, Гибралтар

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Источник:

УНИАН

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