Арест российского чиновника-шпиона в Италии: экстрадиция в США будет быстрой

Рим обещает выдать Александра Коршунова Штатам в "очень сжатые сроки"

Александр Коршунов. Фото: Alexander Korshunov/Facebook

Экстрадиция обвиняемого в коммерческом шпионаже россиянина Александра Коршунова в США пройдет максимально быстро, утверждают СМИ Италии, где он был задержан.

"В случае, если перспектива экстрадиции в США конкретизируется, то, насколько стало известно, он должен пройти в очень сжатые сроки", – пишет итальянское издание Adnkronos.

Кроме того, местная пресса утверждает, что Коршунов не сообщал о планах сопротивляться экстрадиции из Италии в США.

Реклама

Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в неаполитанской тюрьме "Поджореале" – в камере с другими задержанными в Неаполе россиянами.

В тренде Монополия на силу: о чем говорит нежелание Зеленского легализировать оружие

57-летний Александр Коршунов занимает должность директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании российской госкорпорации "Ростех". Он был задержан по прилете в аэропорт Неаполя еще около недели назад, но росСМИ сообщили об этом только сейчас.

Спецслужбы США обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании.

Как мы писали, после случившегося российские дипломаты побывали в Госдепартаменте США и выразили американским властям протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама