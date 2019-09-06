Арест российского чиновника-шпиона в Италии: экстрадиция в США будет быстрой

Экстрадиция обвиняемого в коммерческом шпионаже россиянина Александра Коршунова в США пройдет максимально быстро, утверждают СМИ Италии, где он был задержан.
"В случае, если перспектива экстрадиции в США конкретизируется, то, насколько стало известно, он должен пройти в очень сжатые сроки", – пишет итальянское издание Adnkronos.
Кроме того, местная пресса утверждает, что Коршунов не сообщал о планах сопротивляться экстрадиции из Италии в США.
Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в неаполитанской тюрьме "Поджореале" – в камере с другими задержанными в Неаполе россиянами.
57-летний Александр Коршунов занимает должность директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации – дочерней компании российской госкорпорации "Ростех". Он был задержан по прилете в аэропорт Неаполя еще около недели назад, но росСМИ сообщили об этом только сейчас.
Спецслужбы США обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании.
Как мы писали, после случившегося российские дипломаты побывали в Госдепартаменте США и выразили американским властям протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии.
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