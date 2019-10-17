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Арестовали пятерых, а золотой унитаз так и не нашли: в Британии продолжается громкое расследование

17 октября, 18:36

Полицейские обещают раскрыть преступление со дня на день

Арестовали уже пятерых подозреваемых, а золотой унитаз так и не нашли. В Великобритании – новые аресты по громкому делу о похищении арт-инсталляции. Золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов исчез месяц назад во дворце Бленхейм, где родился Уинстон Черчилль. Полиция подозревает, что действовала преступная группировка. Правоохранители обещают на днях раскрыть их схему кражи. За любую информацию предлагают вознаграждение 125 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, преступники проникли во дворец глубокой ночью и покинули его около 4:50 утра по местному времени. При этом, поскольку золотой унитаз был подключен к канализации, кража привела к затоплению и нанесению значительного ущерба.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, что, на аукционе в Лондоне продали эксклюзивные часы Уинстона Черчилля. Как рассказали организаторы торгов, уникальность лота заключается в том, что эта модель часов существовала лишь в четырех экземплярах, и помимо Черчилля, ее владельцами были Иосиф Сталин, Шарль де Голль и Гарри Трумэн

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Великобритания черчилль унитаз Уинстон Черчилль

Источник: Сегодня

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