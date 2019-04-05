Ассанжа могут выгнать из посольства Эквадора в Лондоне
Его могут выдворить в рамках оффшорного скандала INA Papers
Джулиан Ассанж будет изгнан из своего убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней или даже часов, сообщил аккаунт WikiLeaks в твиттере.
"Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение ближайших часов или дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога и что уже есть соглашение с Великобританией об его аресте", – говорится в сообщении.
Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment – офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Ленину Морено может грозить импичмент.
Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.
"Помните, что WikiLeaks имеет внутреннюю организацию, и господин Ассанж больше не является редактором", – сказал адвокат.
Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.
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В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.
Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено – Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.
Также ранее сообщалось, что Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.
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