Ассанжа могут выгнать из посольства Эквадора в Лондоне

Его могут выдворить в рамках оффшорного скандала INA Papers

Фото: AFP

Ассанжа могут выгнать из посольства Эквадора в Лондоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6c2/dea/5ca6c2deaceae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6c2/dea/5ca6c2deaceae.jpg 2019-04-05T06:05:20+03:00 Евросоюз Его могут выдворить в рамках оффшорного скандала INA Papers

Джулиан Ассанж будет изгнан из своего убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней или даже часов, сообщил аккаунт WikiLeaks в твиттере.

"Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение ближайших часов или дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога и что уже есть соглашение с Великобританией об его аресте", – говорится в сообщении.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment – офшора, созданного братом президента Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Ленину Морено может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

"Помните, что WikiLeaks имеет внутреннюю организацию, и господин Ассанж больше не является редактором", – сказал адвокат.

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.

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В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.

Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено – Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

Также ранее сообщалось, что Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.

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