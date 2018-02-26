Астронавт из Британии рассказал, когда земляне покорят Марс

Вчера, 13:41

Запуск Falcon Heavy компании Илона Маска начал новую эпоху покорения космоса

Марс. Фото: pixabay.com
Марс. Фото: pixabay.com

Астронавт Тим Пик из Великобритании считает, что люди смогут высадиться на Марс через 20 лет. 

Об этом пишет The Independent.

Специалист считает, что недавний запуск ракеты-носителя Falcon Heavy является весьма вдохновляющим, а также своеобразным открытием новой эпохи покорения космоса. 

Пик отмечает, что в случае кропотливой работы государственных космических агентств и Международной координационной группы по исследованию космоса, высадка людей на Марс через 20 лет – вполне реально. 

В 2022 по мнению астронавта должно начаться строительство международной окололунной станции, которая в будущем будет играть главную роль в освоении человеком космоса. Также Пик отметил деятельность Илона Маска, как способствующую развитию покорения космического пространства. 

Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, произошло историческое событие: SpaceX успешно запустила самую мощную в мире ракету Falcon Heavy. В грузовом отсеке Falcon Heavy отправлен личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster, внутри на повторе  играет песня David Bowie – Space Oddity.

Falcon Heavy, новая ракета-носитель частной космической компании SpaceX, теоретически способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. На геостационарную орбиту она сможет доставлять до 26 тонн груза. К Марсу, главному пункту назначения для SpaceX, Falcon Heavy способна отправить более 16 тонн груза. Стоимость одного запуска оценивается в 80-120 млн долларов в зависимости от загрузки ракеты.

Ранее мы писали, что SpaceX испытала мощнейшую в мире ракету.

Также мы писали, Илон Маск раскрыл подробности запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
Великобритания, космос, Марс, илон маск, SpaceX

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