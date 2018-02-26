Астронавт из Британии рассказал, когда земляне покорят Марс
Запуск Falcon Heavy компании Илона Маска начал новую эпоху покорения космоса
Астронавт Тим Пик из Великобритании считает, что люди смогут высадиться на Марс через 20 лет.
Об этом пишет The Independent.
Специалист считает, что недавний запуск ракеты-носителя Falcon Heavy является весьма вдохновляющим, а также своеобразным открытием новой эпохи покорения космоса.
Пик отмечает, что в случае кропотливой работы государственных космических агентств и Международной координационной группы по исследованию космоса, высадка людей на Марс через 20 лет – вполне реально.
В 2022 по мнению астронавта должно начаться строительство международной окололунной станции, которая в будущем будет играть главную роль в освоении человеком космоса. Также Пик отметил деятельность Илона Маска, как способствующую развитию покорения космического пространства.
Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, произошло историческое событие: SpaceX успешно запустила самую мощную в мире ракету Falcon Heavy. В грузовом отсеке Falcon Heavy отправлен личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster, внутри на повторе играет песня David Bowie – Space Oddity.
Falcon Heavy, новая ракета-носитель частной космической компании SpaceX, теоретически способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. На геостационарную орбиту она сможет доставлять до 26 тонн груза. К Марсу, главному пункту назначения для SpaceX, Falcon Heavy способна отправить более 16 тонн груза. Стоимость одного запуска оценивается в 80-120 млн долларов в зависимости от загрузки ракеты.
Ранее мы писали, что SpaceX испытала мощнейшую в мире ракету.
Также мы писали, Илон Маск раскрыл подробности запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.