С МКС вернулись астронавты, а ЕС пошлет на Донбасс миротворцев: главное в мире за неделю

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Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в Европе распространение коронавируса замедлилось. Однако, не смотря на положительную динамику, некоторые европейские страны пока не спешат смягчать карантинные ограничения

Так, во Франции режим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продлят до 11 мая.

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"Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам... 11 мая начнется новый этап. ... Мы постепенно будем открывать детские сады, школы, колледжи, лицеи. Для меня это приоритетная задача", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

В то же время высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета.

По словам президента Франции, крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут проводиться на территории Франции как минимум до середины июля.

В Италии действующий с 10 марта карантин, включающий прекращение всей коммерческой деятельности, и ограничение на передвижение населения продлили до 3 мая на национальном уровне. При этом правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей с 14 апреля.

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В Великобритании карантин ввели 23 марта, и по данным The Times, ограничительные меры хотят продлить по меньшей мере до 7 мая.

Британцы, которым запрещено покидать дома без крайней необходимости, в целом выполняют предписания правительства. 74% опрошенных считают, что сдерживать вспышку заболевания сейчас важнее, чем восстанавливать работу экономики.

По состоянию на 13 апреля в стране более 88 тыс. зараженных, из которых число умерли 11 329, при этом суточный прирост смертей снижается третий день подряд.

Тем временем Австрия уже начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля.

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"Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Австрия – не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек. Он подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным процессом.

Из-за коронавируса в Грузии полностью запретят автомобильное движение

Правительство Грузии с целью сдерживания распространения коронавируса приняло решение с 17 апреля полностью запретить передвижение легковых автомобилей в стране. Об этом заявил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.

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"Завтра на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", — сказал Чиковани.

Ограничения не коснутся грузовых перевозок, а также дистрибьюторских машин. По его словам, в обычном режиме продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки.

Также с 17 апреля решено сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях. Об этом также заявил Ираклий Чиковани.

"С завтрашнего дня обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых помещениях. Ответственность за это ложится на юридических лиц. Я тут же отмечу, что нарушение этой ответственности влечет за собой штраф в размере 15 тыс. лари (более 4,7 тыс. долларов. – Ред.)", — сказал он.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Общее число инфицированных в республике достигло 336. Выздоровели 74 человека, три пациента умерли.

Падение экономики Китая стало рекордным за 40 лет

В Китае, где за последние сутки не зафиксировано смертей от коронавируса, валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 6,8% за первый квартал 2020 года. Как сообщило Государственное статистическое управление, причиной падения экономики стало негативное воздействие пандемии COVID-19.

Это первое падение китайской экономики в первом квартале с 1992 года, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП. При этом AP и Financial Times отмечают, что это крупнейшее снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%. Аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство – на 8,4%, сфера услуг – на 5,2%. Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8 561 юань (около 1,2 тыс долларов).

"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", – говорится в докладе.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

В разгар пандемии с МКС вернулись трое астронавтов

По прошествии более двух месяцев после возвращения с орбиты космонавтов Александра Скворцова, Кристины Кук и Луки Пармитано, в Казахстане приземлился корабль с тремя другими членами экипажа Международной космической станции.

Как сообщает CNN, утром 17 апреля в казахских степях приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" с космонавтом Олегом Скрипочкой (Роскосмос) и астронавтами Джессикой Меир и Эндрю Морганом (NASA). Последний находился в космосе с июля прошлого года, а Скрипочка и Меир – чуть более полугода.

Из-за охватившей мир коронавирусной пандемии рассматривался вариант с отсрочкой их возвращения, однако в Роскосмосе это исключили. В связи с этим астронавтов встречали по-особому: после приземления специалисты наземных служб помогли им открыть люки и покинуть корабль, после чего их усадили в специальные кресла и передали медикам. При этом все специалисты носили маски и перчатки.

После медобследования Скрипочку, Меир и Моргана доставят на вертолетах на оперативный аэродром, а оттуда – в Москву.

Таким образом, на Международной космической станции остаются три члена экипажа: командир МКС американец Кристофер Кэссиди, а также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

В Европарламенте хотят отправить на Донбасс миротворцев

В Европейском парламенте предлагают отправить на Донбасс миротворческую миссию, которая разместиться на украинско-российской границе. Об этом идет речь в проекте отчета Европарламента относительно сотрудничества со странами "Восточного партнерства", сообщает "Радио Свобода".

Так, в проекте документа предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы", в которые должна быть войти миссия под руководством ЕС. Миссия будет оказывать помощь в таких задачах, как разминирование, подготовка к местным выборам и обеспечение свободного доступа для организаций гуманитарной помощи.

Документ будет представлен на рассмотрение Комитета Европарламента по международным делам. Ожидается, что документ может одобрен евродепутатами в мае.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что Киев продолжает рассчитывать на миротворческую миссию на Донбассе, однако на данный момент это практически невозможно, поскольку нужна мирная договоренность о прекращении конфликта между Россией и Украиной.

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