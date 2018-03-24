Астрономы обнаружили следы столкновения Солнечной системы с другой звездой

Астрономы из Кембриджского университета и Мадридского университета Комплутенсе заявили о том, что звезда Шольца, которая прошла через внешние регионы Солнечной системы примерно 70 тысяч лет назад, существенным образом повлияла на орбиты нескольких объектов из Облака Оорта, сообщает Science Alert.

Ученые установили, что звезда Шольца сблизилась с Солнечной системой, еще в 2015 году. Тогда они предположили, что подобное сближение никак не отразилось на нашей планетной системе и на данный момент не осталось никаких его следов. Вместе с тем, наблюдения за Облаком Оорта показали, что подобные выводы не соответствуют действительности.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные об орбитах 340 объектов внешней Солнечной системы и определили, что орбиты некоторых из них отличаются от предсказанных теоретическими моделями. В норме позиции объектов должны быть равномерно распределены в небе, однако орбиты многих тел оказывались ближе друг к другу. Кроме того, обнаружено большое скопление радиантов в созвездии Близнецов, а также другие зоны их концентрации.

По мнению ученых, орбиты небесных тел изменились из-за сближения звезды Шольца с Солнечной системой.

На данный момент звезда Шольца располагается на расстоянии 20 световых лет от Солнца, но 70 тысяч лет назад она подошла к звезде на расстояние 0,8 светового года (50 тысяч световых единиц). Таким образом, звезда Шольца прошла через внешние границы облака Оорта.

Ранее сообщалось о том, что найдена планета, на которой меняются времена года.

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