Атака коронавируса: в Италии не исключают возможность перекрытия границ из-за опасной болезни

«Пока мы считаем, что в приостановке Шенгена нет необходимости», - заявили итальянские чиновники

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением он выступил перед журналистами.

"Пока мы считаем, что в приостановке Шенгена нет необходимости, но если будут складываться условия, которые требуют обеспечения максимальной предосторожности, мы готовы пойти на любые меры для защиты здоровья населения", — сказал Конте.

"Пока ситуация под контролем", — заверил премьер-министр.

Ранее стало известно о 14 новых случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в северной области Ломбардия в провинции Лоди (под Миланом). При этом пятеро инфицированных — медицинские работники больницы, куда был доставлен 38-летний мужчина с острой легочной недостаточностью. Итальянец, предположительно, мог заразиться от своего знакомого, вернувшегося из Китая. Еще два подозрительных случая зафиксированы в соседней с Ломбардией области Венето. В связи с возникновением очага распространения вируса итальянские власти приняли решение о закрытии школ и других общественных мест в 10 городах зоны распространения вируса. С 31 января Италия приостановила авиасообщение с Китаем.

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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, его слова передает агентство Reuters.

Ранее власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны новым типом коронавируса COVID-19. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Таким образом, Израиль и Ливан стали 29-ой и 30-й странами с подтвердившимися случаями инфицирования. Ранее вирусом заразились в трех других странах Ближнего Востока: Египте, Иране и ОАЭ.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

По данным на утро 21 февраля, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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