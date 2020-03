В Бергамо тела умерших от коронавируса доставляли на кремацию грузовиками

В сети появилось видео с грузовиками с гробами погибших от коронавируса в Италии.

Пост с соответствующим сообщением и фото разместил итальянский политик Матео Салвин.

"Армия забирает гробы из Бергамо для кремации вне Ломбардии", – говорится в сообщении.

На других фото и видео из соцсетей заметно, что итальянские военные грузовики выезжают от центрального входа кладбища Бергамо. В машины грузят гроба.

#Italy:



Military trucks Were spotted in Bergamo, Lomardy



Allegedly the Italian Army was transporting coffins of the dead to other towns through these Trucks



The death toll in Italy has reached 2,978 and is predicted to go far more Worst then China #Coronavirus#COVID19pic.twitter.com/V9yRAdbZ0a