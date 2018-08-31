Атака на вокзале в Амстердаме: на прохожих напали с ножом
Обстоятельства произошедшего выясняются, перед случившимся люди боролись на перроне
Неизвестный мужчина атаковал людей на Центральном вокзале Амстердама.
Как сообщает местный вещатель NOS, в результате инцидента, произошедшего днем 31 августа в столице Нидерландов, были ранены два человека.
При этом для нейтрализации нападавшего полицейские применили огнестрельное оружие.
Канал отмечает, что и пострадавших, и подозреваемого увезли в больницу, однако об их состоянии пока ничего не сообщается.
Обстоятельства случившегося также выясняются, но, по словам очевидцев, атаке предшествовала борьба на перроне.
В рамках расследования сотрудники правопорядка перекрыли автомобильный туннель рядом с вокзалом, а также временно приостановили железнодорожное сообщение.
Напомним, что месяц назад неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров и водителя автобуса в Германии, в результате чего пострадали не менее 14 человек.
Кроме того, несколько месяцев назад мужчина устроил поножовщину в поезде в немецком городе Фленсбург.
Также, как сообщалось в этом месяце неизвестный напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии.