Атака на вокзале в Амстердаме: на прохожих напали с ножом

Сегодня, 14:44

Обстоятельства произошедшего выясняются, перед случившимся люди боролись на перроне

Фото: twitter.com/umunkwo
Фото: twitter.com/umunkwo

Неизвестный мужчина атаковал людей на Центральном вокзале Амстердама.

Как сообщает местный вещатель NOS, в результате инцидента, произошедшего днем 31 августа в столице Нидерландов, были ранены  два человека.

При этом для нейтрализации нападавшего полицейские применили огнестрельное оружие.

Канал отмечает, что и пострадавших, и подозреваемого увезли в больницу, однако об их состоянии пока ничего не сообщается.

Обстоятельства случившегося также выясняются, но, по словам очевидцев, атаке предшествовала борьба на перроне.

В рамках расследования сотрудники правопорядка перекрыли автомобильный туннель рядом с вокзалом, а также временно приостановили железнодорожное сообщение.

Напомним, что месяц назад неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров и водителя автобуса в Германии, в результате чего пострадали не менее 14 человек.

Кроме того, несколько месяцев назад мужчина устроил поножовщину в поезде  в немецком городе Фленсбург.

Также, как сообщалось в этом месяце неизвестный напал с ножом на посетителей ресторана в районе Моресне-Шапель на востоке Бельгии.
Нидерланды, вокзал, атака, борьба, амстердам, огнестрельное оружие
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Пиво - лечит. Фото: pixabay

В Амстердаме варят уникальное пиво из дождевой воды

22 Мая, 01:45

Очищенная дождевая вода - пока что удовольствие не из дешевых

Евросоюз

Глава МИД Нидерландов оказался в центре громкого скандала из-за бывшей колонии страны

21 Июля, 04:16

Во время закрытой беседы в Гааге 10 июля Блок поставил под сомнение правопорядок и демократию в Суринаме, который он назвал "неудачным государством"
Загрузка...

Техно

Наверняка, строители обрадовались. Фото: pixabay

В Нидерландах рабочие случайно наткнулись на горшок с золотом

3 Марта, 15:39

В соответствии с законодательством страны, клад принадлежит владельцу участка, на котором нашли монеты

Wellness

Фото: pixabay.com

Мэрия Амстердама помогает жителям худеть

24 Мая, 01:03

Детям раздают фрукты, для взрослых проводят дешевые программы по похудению

Евросоюз

В Нидерландах новая программа для домов. Фото из архива

В Нидерландах власти финансируют озеленение крыш домов

25 Мая, 01:30

Два года назад только 1% крыш в Амстердаме были зелеными, сейчас уже 2,5%

Евросоюз

Самолет Cessna. Фото: ru.wikipedia.org

Начал падать, когда делал петлю: в Нидерландах разбился самолет, есть погибшие

22 Мая, 16:21

Самолет Cessna вылетел из Роттердама и упал через 15 минут после взлета близ города Гауда
Загрузка...