Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии

Венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f5/402/5c73f5402c614.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f5/402/5c73f5402c614.jpg 2019-03-04T19:36:43+02:00 Евросоюз Венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить

Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.

"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", – пообещал Схинас.

Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.

Ранее Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.

Ранее сообщалось, что Венгрию охватили протесты.

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