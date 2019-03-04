Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии
Венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить
Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.
"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", – пообещал Схинас.
Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.
Ранее Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".
Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.
Ранее сообщалось, что Венгрию охватили протесты.
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