Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии

Сегодня, 19:36

Венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить

Жан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP
Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f5/402/5c73f5402c614.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f5/402/5c73f5402c614.jpg Евросоюз Венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить

Еврокомиссия занимает недвусмысленную, твердую позицию в отношении кампании, которую ведет против нее венгерское правительство, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Эта кампания рисует черную картину, изображает секретный заговор", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, целями кампании, предпринятой правительством Виктора Орбана, стали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, его заместитель Франс Тиммерманс и другие члены комиссии.

"Мы будем реагировать на каждую атаку и защищать нашу работу с силой, которая необходима, от этих вводящих в заблуждение и агрессивных высказываний", – пообещал Схинас.

Он добавил, что венгры заслуживают достоверных фактов, и Еврокомиссия готова их предоставить.

Ранее Маргаритис Схинас заявил, что правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.

Ранее сообщалось, что Венгрию охватили протесты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венгрия, Еврокомиссия, орбан

Вы сейчас просматриваете новость " Атака на Юнкера: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление по Венгрии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угрозы "Северного потока – 2": появились детали газовой директивы ЕС

Сегодня, 16:20

В Еврокомиссии заявили, что она будет применяться к российскому газопроводу

"Мясной скандал" в ЕС набирает обороты

2 марта, 14:45

По всей Европе находят следы польского продукта с сальмонеллой, в споры уже вмешалась Еврокомиссия

Стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС

28 февраля, 17:59

По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро

В Венгрии арестовали 16 таможенников: вымогали взятки у украинцев

28 февраля, 13:17

С ноября прошлого года сотрудники венгерской таможни совершили не менее 150 коррупционных нарушений

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Идеальный вес женщины (таблица)

Умерла известная участница «Битвы экстрасенсов»

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Михалкова потеряла дар речи, когда увидела Светлану Ходченкову

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев