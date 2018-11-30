Авария на борту самолета Меркель: известны тревожные подробности

Немецкие власти уверены в том, что сбой систем лайнера с канцлером был вызван злым умыслом

Технический дефект, произошедший на борту самолета немецкого канцлера Ангелы Меркель по пути на саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, коснулся всех систем, отвечающих за связь самолета с землей, пишет Spigel.

По данным газеты, спецслужбы настолько серьезно отнеслись к произошедшему, что об этом сообщили главе Минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен сразу же после экстренной посадки лайнера Airbus A340-300 в Кельне.

Журналистам Die Welt стало известно, что буквально через 20 минут после вылета пилот отправил аварийный код 7600, который сигнализирует потерю надежной связи с авиадиспетчерами.

На данный момент идет расследование, в рамках которого изучается версия о злом умысле – немецкие власти уверены в том, что в случившемся есть криминальный след, заявили источники во властных структурах изданию Die Rheinische Post.

Напомним, что после инцидента канцлер Германии пересела в аэропорту им. Конрада Аденауэра на другой лайнер и продолжила свой путь на саммит.

Также сообщалось об аварии в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, где столкнулись два самолета, включая частный лайнер Boeing-757 президента США Дональда Трампа.

Ранее мы также писали об инциденте на борту с первой леди США – Меланией Трамп, которая была вынуждена вернуться на объединенную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд из-за задымления в салоне самолета, которым она летела.