Авария на Дунае: украинского капитана выпустили под залог

Сам капитан свою вину отрицает

Фото: REUTERS/Antonio Bronic.

Капитан круизного лайнера Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с прогулочным катером Hableany с туристами из Южной Кореи, отпущен на свободу под залог в 15 млн форинтов (46,8 тыс. евро). Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати.

64-летний гражданин Украины был задержан в начале июня по подозрению в халатности, которая привела к аварии на водном транспорте и человеческим жертвам.

Сам капитан свою вину отрицает.

Ему также не были предъявлены официальные обвинения. Капитана обязали носить электронный браслет, запретили покидать Будапешт, обязали отмечаться два раза в неделю в полиции на время расследования.

Напомним, 29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin.

Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.

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