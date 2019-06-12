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Авария на Дунае: украинского капитана выпустили под залог

12 июня, 15:43

Сам капитан свою вину отрицает

Фото: REUTERS/Antonio Bronic
Фото: REUTERS/Antonio Bronic.

Капитан круизного лайнера Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с прогулочным катером Hableany с туристами из Южной Кореи, отпущен на свободу под залог в 15 млн форинтов (46,8 тыс. евро). Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати.

64-летний гражданин Украины был задержан в начале июня по подозрению в халатности, которая привела к аварии на водном транспорте и человеческим жертвам.

Сам капитан свою вину отрицает.

Ему также не были предъявлены официальные обвинения. Капитана обязали носить электронный браслет, запретили покидать Будапешт, обязали отмечаться два раза в неделю в полиции на время расследования.

Напомним,  29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin

Сообщалось, что капитаном круизера Viking Sigyn оказался гражданин Украины Юрий С. – полиция его уже допросила, а Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. На данный момент он считается единственным подозреваемым в случившемся.


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Тег суд, капитан, турист, катер, Будапешт, судно

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Источник:

ТАСС

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