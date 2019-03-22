Крушение вертолета в Чехии: есть погибшие
Крушение произошло на востоке страны – после падения воздушное судно загорелось и взорвалось
Правоохранительные органы Чехии расследуют авиакатастрофу на востоке страны, жертвами которой стали два человека.
Как сообщил представитель чешской службы спасателей Иво Новак, авария произошла 22 марта в районе города Наход.
"У села Сановьово близ города Наход произошла авария вертолета, при которой погибли два человека, находившиеся на его борту", – заявил он, уточнив, что летательный аппарат относился к классу легких летательных аппаратов, не назвав его марку.
По словам Новака после столкновения с землей воздушное судно загорелось и взорвалось.
На данный момент причины катастрофы остаются не выясненными.
Напомним, что это уже не первое крушение вертолета в Чехии – в сентябре в городе Пльзень при крушении небольшого вертолета погибли все четыре человека, находившиеся на борту.
Кроме того, сообщалось об крушении вертолета в Киеве – авиакатастрофа случилась минувшей осенью на Трухановом острове. ЧП обошлось без жертв, поскольку машина упала в месте, где есть деревья, которые и смягчили падение.
Мы также писали о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши. Два пилота, которые находились на борту летательного аппарата, смогли самостоятельно покинуть борт после крушения и серьезно не пострадали.
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