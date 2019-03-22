Крушение вертолета в Чехии: есть погибшие

Крушение произошло на востоке страны – после падения воздушное судно загорелось и взорвалось

Фото: Pixabay

Крушение вертолета в Чехии: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4bb/4d3/5c94bb4d32fe6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4bb/4d3/5c94bb4d32fe6.jpg 2019-03-22T12:50:00+02:00 Евросоюз Крушение произошло на востоке страны - после падения воздушное судно загорелось и взорвалось

Правоохранительные органы Чехии расследуют авиакатастрофу на востоке страны, жертвами которой стали два человека.

Как сообщил представитель чешской службы спасателей Иво Новак, авария произошла 22 марта в районе города Наход.

"У села Сановьово близ города Наход произошла авария вертолета, при которой погибли два человека, находившиеся на его борту", – заявил он, уточнив, что летательный аппарат относился к классу легких летательных аппаратов, не назвав его марку.

По словам Новака после столкновения с землей воздушное судно загорелось и взорвалось.

На данный момент причины катастрофы остаются не выясненными.

Напомним, что это уже не первое крушение вертолета в Чехии – в сентябре в городе Пльзень при крушении небольшого вертолета погибли все четыре человека, находившиеся на борту.

Кроме того, сообщалось об крушении вертолета в Киеве – авиакатастрофа случилась минувшей осенью на Трухановом острове. ЧП обошлось без жертв, поскольку машина упала в месте, где есть деревья, которые и смягчили падение.

Мы также писали о крушении военного вертолета Ми-2 в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши. Два пилота, которые находились на борту летательного аппарата, смогли самостоятельно покинуть борт после крушения и серьезно не пострадали.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.