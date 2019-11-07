Авикомпания "Люфтганза" отменила более тысячи рейсов

Немецкий авиаперевозчик "Люфтганза" отменил 1300 авиарейсов – 180 тысяч пассажиров не смогли вовремя добраться до мест назначения.

Причина – массовая забастовка бортпроводников. По предварительным данным, они не будут работать два дня: 7 и 8 ноября. Работники требуют повысить зарплату и улучшить условия работы. На второй день своей акции забастовщики проведут демонстрацию возле главного офиса компании.

Реклама

Напомним, недавно в Афинах, где ранее прошел митинг педагогов и студентов, началась "мусорная" акция – дворники и уборщики греческой столицы объявили забастовку. Они недовольны новыми законодательными нормами, которые позволяют в городах Греции приватизировать коммунальные службы – в том числе и те, которые занимаются санитарией.

В тренде Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком

Ранее по Афинам прокатились массовые демонстрации, участники которых выступили против соглашения с Македонией о переименовании этой страны, что бы открыло Скопье дорогу в Евросоюз и НАТО.

А в прошлом году в Греции проходили забастовки против мер жесткой экономии, что привело к полной остановке работы общественного транспорта в Афинах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама