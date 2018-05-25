Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в трагедии с MH17

Власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Нидерландов.

24 мая 2018 официальное следствие впервые подтвердило, что ракета "Бук", которая сбила самолет MH17 17 июля 2014, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Министерства обороны России, расположенной в Курской области.

Правительство приняло решение по этому вопросу, по предложению министра иностранных дел Стефа Блока.

"Мы призываем Россию принять ее ответственность и в полной мере сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв полета MH17 и их ближайших родственников" – сказал министр.

Комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая расследует причины катастрофы лайнера, 13 октября 2015 опубликовала доклад, в котором говорится, что самолет сбили ракетой класса "земля – воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Согласно официальному отчету следственной комиссии по делу, МН17 был сбит из оккупированной территории Донбасса.

Позже группа независимых расследователей из Bellingcat обнародовала доклад, согласно которому к трагедии оказался причастен генерал-майор РФ Сергей Дубинский. В то же время, сам Дубинский отрицает свою причастность к катастрофе.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что голландские следователи подделали видео- и фото доказательства.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России поможет привлечь виновных к ответственности.