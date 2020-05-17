Австрия открывает границы: откуда можно попасть в страну

Австрия, которая недавно продлила запрет на авиасообщение с Украиной, с сегодняшнего дня, 17 мая, открыла пункты пропуска на границе с Чехией, Словакией и Венгрией, как это было сделано ранее на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Таким образом, как сообщает местное агентство АРА, границы Австрии теперь открыты для шести стран.

"Австрия делает очередной шаг в смягчении вызванного коронакризисом пограничного режима. Закрытые ранее пограничные переходы в Чехию, Словакию и Венгрию открылись. <...> Как и на границах с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, теперь существует лишь выборочный контроль", – говорится в сообщении.

При этом некоторые ограничения остаются в силе. Так, до конца мая, въезд в страну из Венгрии и Словении без обязательства предоставлять справку с отрицательным результатом на коронавирус или отправления под домашний карантин возможен только с рабочей целью, по уважительным семейным обстоятельствам, а также для ухода за животными.

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Напомним, в начале мая в аэропорту Вены запустили тестирование на коронавирус. Услуга стоит 190 евро, зато позволяет избежать двухнедельной самоизоляции. При этом из австрийской столицы уже можно вылететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний – тысячи украинцев застряли за границей, и их пришлось вывозить спецрейсами.

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