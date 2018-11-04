Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Сегодня, 23:04

Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На автостраде А4 вблизи города Бохня (Малопольское воеводство) произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса из Украины. Авария произошла днем в воскресенье, 4 ноября, сообщает Польское радио.

По данным полиции, авария произошла на 453-м километре автомагистрали A4 на высоте местности Прошувкы.

Травмы получили семь человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Им оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшей диагностики.

На автомагистрали в направлении Катовице было затруднено движение.

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Ранее в городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Ранее мы уже писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Кроме того, украинцы попали в аварию в Польше также и в марте.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве – она стоила жизни одному украинцу.
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