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Автобус с заключенными врезался в тягач с танками в Праге: есть жертвы

2 мая, 19:58

Автобус, в котором находились 9 заключенных и 10 служащих тюремной стражи, загорелся


Один человек погиб и 14 получили ранения в четверг в Праге при столкновении перевозившего заключенных автобуса пенитенциарной службы Чехии с тягачом с прицепом-платформой, на которой находились два американских танка периода Второй мировой войны. Об этом сообщила журналистам представитель МВД республики Петра Кучерова.

"При столкновении автобус пенитенциарной службы, в котором находились девять заключенных и 10 служащих тюремной стражи, загорелся, — отметила она. — Погиб один из стражников, а из 14 получивших ранения различной степени тяжести — двое его коллег".

Значительные повреждения получили американские танки M3-Stuart и M36-Jackson, принадлежащие военному музею, расположенному близ города Яблонец в Северной Чехии. Историческая техника перевозилась в западночешский город Пльзень, где в пятницу начинаются торжества по случаю 74-й годовщины его освобождения армией США.

Ранее в центре Стокгольма взорвался и сгорел дотла пассажирский автобус. По предварительным данным, взорвался газовый баллон на крыше автобуса.

Тем временем, в результате аварии туристического автобуса на португальском острове Мадейра погибли не менее 28 человек.


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Тег автобус, ДТП, танки, загорелся, тягач

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Источник:

ТАСС

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