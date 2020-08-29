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"Беларусь не должна стать второй Украиной": в ЕС договорились о санкциях против Минска

29 августа, 12:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Евросоюзе заявили о готовности ввести санкции максимально быстро

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились о введении санкций против чиновников высокого ранга Беларуси, которых считают причастными к фальсификации результатов выборов президента страны, а также к жестоким разгонам протестующих.

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Как заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель, в Европе не хотят, чтобы "Беларусь превратилась во вторую Украину", сообщает Deutsche Welle.

По словам дипломата, список белорусских политиков, которые попадут в санкционный список, еще формируется. При этом он не уточнил, есть ли в списке Александр Лукашенко.

"Государства-члены ЕС до сих пор дают имена. Первоначальный список был коротким. В последние дни он вырос. В нем было 12, затем выросло до почти 20 (имен – Ред.). Я думаю, в последующие дни он еще будет увеличиваться", - уточнил Боррель.

Он добавил, что санкции должны стать предупреждением для всех, кто не попал в список, но причастен к белорусскому кризису.

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"Мы хотим иметь прогрессивный подход, чтобы люди, уже глубоко вовлеченные как в фальсификацию выборов, так и в неприемлемые репрессии против манифестантов, увидели: если мой коллега попал под санкции, то это некое предупреждение. Это то, чего мы хотим достичь с помощью санкций", - заявил дипломат.

Также он заверил, что "все будет зависеть от развития событий, а также от отношения режима".

"Первый список, который уже вырос, продолжит увеличиваться, исходя из развития событий", - резюмировал Боррель.

Напомним, что решение ввести санкции против Беларуси Совет ЕС принял на заседании 18 августа. Позже стало известно, что Украина тоже может присоединиться к европейским санкциям, предупредил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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