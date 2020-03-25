Бельгия перед вспышкой коронавируса уничтожила резервный запас масок: подробности

Маски были уничтожены, потому что они достигли предельного срока хранения

Незадолго до вспышки коронавируса Министерство здравоохранения Бельгии уничтожило миллионы защитных масок из стратегического запаса, поскольку истек их срок годности. Новых защитных средств для пополнение запасов закуплено не было. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

"32 миллиона хирургических масок и 6 миллионов респираторных масок типа FFP2, в которых сейчас испытывают недостаток по всему миру, – были уничтожены, потому что они достигли предельного срока хранения и были признаны непригодными к использованию. После этого в министерстве по охране здоровья решили не замещать уничтожены запасы", - пишет издание.

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Как сообщается, резервный запас масок был сформирован в 2006 году. В 2009 году эти резервы были обновлены на фоне пандемии "свиного гриппа".

Напомним, Национальный совет безопасности Бельгии принял решение ввести строгую изоляцию людей с полудня среды до 5 апреля из-за коронавируса.

Более детально читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности.

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