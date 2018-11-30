Бельгия перехватила российские самолеты над Балтикой

Сегодня, 08:04

Российские военные самолеты были перехвачены над Балтийским морем

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Самолеты военно-воздушных сил Бельгии, которые принимают участие в миссии НАТО по воздушному патрулированию, перехватили российские истребители Су-27 над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении Министерство обороны королевства в Twitter .

"Самолеты F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутых в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, провели перехват группы российских Су-27, которые летели без предоставления полетного плана", - заявили бельгийцы.

При этом в Минобороны Бельгии не уточнили ни количества российских самолетов, ни района перехвата.

Стоит отметить, что в мирное время под "перехватом" подразумевается сближение и визуальный осмотр военными самолетами замеченных на радаре воздушных целей.

Эта ситуация с российскими и бельгийскими самолетами над Балтикой стала уже третьей за последние десять дней.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. По его словам, ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по нашим позициям в глубоком тылу.

Как рассказывал недавно координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Россия готовит к переброске на Донбасс новые силы. По его словам, сформированные подразделения перебросят в ростовскую область, а потом на восток Украины. Отмечается, что в эти формирования войдут и бойцы РФ, которые должны прибыть из Сирии.
Россия, Бельгия, перехват, Балтийское море, Балтия
Источник:

"Сегодня"

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