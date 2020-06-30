Бельгия впервые раскаялась в геноциде 15 млн человек

На фоне вспыхнувших в Бельгии протестов против чествования короля Леопольда II, при котором была колонизирована долина реки Конго, а ее население жестко эксплуатировалось, нынешний правитель королевства извинился за действия своего предка.

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Об этом, как сообщает BBC, он написал в письме президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди в честь 60-й годовщины независимости африканского государства, которую отмечают 30 июня.

Таким образом, бельгийский монарший дом впервые официально признал свою ответственность за гибель от 1 до 15 миллионов африканцев в эпоху бельгийской экспансии в XIX веке.

По словам короля Филиппа, Бельгию и ДРК объединяют "болезненные эпизоды" в прошлом и "привилегированное партнерство" в нынешнем.

"Я хотел бы выразить свои глубочайшие сожаления по поводу этих травм прошлого, боль которых в настоящее время восстанавливается благодаря все еще присутствующей в наших обществах дискриминации", – пишет 60-летний король Филипп, не став упоминать Леопольда напрямую.

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На этом фоне он пообещал "продолжать борьбу со всеми формами расизма".

Напомним, что антирасистские движения в Бельгии возобновились в связи с аналогичными протестами в США, где 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Вскоре протесты перекочевали из Америки на Европу – в нескольких столицах ЕС прошли манифестации против полицейской жестокости и дискриминации.

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