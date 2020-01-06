Бельгийка прославилась на весь мир картинами из еды

Фуд-мастер из Бельгии прославилась на весь мир повседневными блюдами, которые она готовит для своей семьи.

Из обычных продуктов Иоланда Стоккерманс делает настоящие произведения искусства, а перед тем, как подавать их к столу, она ​​делает фото и выкладывает снимки в соцсети.

Рецепт огромного успеха на мастер-классе Иоланды выведывали корреспонденты "Сегодня".

Иоланда сразу приглашает к обеденному столу, где на глазах журналистов создает свой новый кулинарный шедевр – из блинов делает на тарелке изображение совы.

"Я использую простые продукты. Рис, картофель. То есть все, что обычно готовлю для семьи. Например, сегодня дети захотели блинов. Поэтому я сделала несколько лишних, с которыми и работаю", – говорит мастер Фуд-арта.

"Сегодня" помогают бельгийке вырезать ножницами крылья сове.

По профессии Иоланда – дизайнер. Впрочем, она никогда не работала по специальности: занималась домом и двумя сыновьями, пока муж ездил по командировкам.

Чтобы разнообразить жизнь, начала экспериментировать. Сначала с сервировкой. А потом взялась делать из продуктов картины.

"Все время что-то пробую. Если не нравится, переделываю. Вот, крылья совы изначально планировала сделать из остатков блинов. Но получилось некрасиво. Поэтому разрисую их сверху пищевой краской. Все ингредиенты – съедобные", – рассказывает Иоланда.

На создание совы ушло почти три часа. Оценивает работу Иоланды, как всегда, ее 15-летний сын.

"Мама всегда спрашивает: удалось ли блюдо? Вроде хорошо! Но нужно подправить ягодки, из которых сделаны глаза", – говорит сын Иоланды Матти Босманс.

За семь месяцев, в течение которых Иоланда занимается фуд-искусством, она успела приготовить полторы сотни дизайнерских блюд. Среди них – картофельные Санта Клаус и Джокер. Чубака – из лапши. А еще – овощная Мэрилин Монро, и портрет любимой собаки Эдди – из мяса и риса.

И вот, закончив работу, мастерица демонстрирует "Сегодня" результат.

Сова из блинов вышла такой замечательной, что ее даже есть было жалко.

"Ничего, она вкусная. Мои дети с удовольствием ее съедят", – говорит бельгийка.

Хобби женщины переросла в бизнес. Съедобные шедевры заказывают друзья и знакомые. А еще она сделала обложку для детской кулинарной книги. И сегодняшний шедевр Иоланда традиционно фотографирует и выкладывает в сеть. В течение нескольких минут блинная сова набирает сотни лайков. А уже на вкус ее оценит семья за ужином.

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