Бельгийский ученый выиграл Bitcoin благодаря своей смекалке

Такой приз пообещали учtные из Британии тому, кто отгадает научную загадку

Bitcoin – в награду за смекалку. Такой приз пообещали ученые из Британии тому, кто отгадает научную загадку. Три года над ней бились лучшие умы мира. А решил ее аспирант бельгийского университета.

Эта пластиковая колба стоит сейчас – 8 тысяч долларов. Ценна не она сама, а ее содержимое. Ведь в ней – образец ДНК, благодаря которому можно получить биткоин.

Вот он – маленький кусочек льда на дне пробирки. Правда, этот ДНК – искусственный. И в него можно поместить любые данные. В этот, например, – шифр к криптовалюте.

Ученые купили биткоин и закодировали информацию о нем в ДНК. Три года ученые пытались разгадать шифр. Но задача оказалась по зубам только бельгийцу Сэндэру Вюйтсу.

Мы достаем ДНК из пробирки и помещаем в специальный аппарат, который считывает и оцифровывает данные этого ДНК.

Это – первый этап. Следующий – самый сложный, говорит Сэндер. Полученный из ДНК код нужно расшифровать.

Вот он на экране. Очень длинный. В нем четыре буквы, которые нужно расставить в правильном порядке. Собрать, как пазл. А потом эти буквы перевести в цифры через специальную программу. Так мы получим компьютерные файлы.

Победа в конкурсе сделала Вюйтса известным в научных кругах. Его уже зовут на работу в университеты Америки, Британии и Бельгии. Но пока – принимать предложения он не спешит. Готовится к защите докторской диссертации. И продаже своего приза. Вырученные деньги Сэндер планирует потратить на новые исследования и эксперименты с ДНК.