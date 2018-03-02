Бельгийский ученый выиграл Bitcoin благодаря своей смекалке

Сегодня, 02:57

Такой приз пообещали учtные из Британии тому, кто отгадает научную загадку


Bitcoin – в награду за смекалку. Такой приз пообещали ученые из Британии тому, кто отгадает научную загадку. Три года над ней бились лучшие умы мира. А решил ее аспирант бельгийского университета.

Эта пластиковая колба стоит сейчас – 8 тысяч долларов. Ценна не она сама, а ее содержимое. Ведь в ней – образец ДНК, благодаря которому можно получить биткоин.

Вот он – маленький кусочек льда на дне пробирки. Правда, этот ДНК – искусственный. И в него можно поместить любые данные. В этот, например, – шифр к криптовалюте.

Ученые купили биткоин и закодировали информацию о нем в ДНК. Три года ученые пытались разгадать шифр. Но задача оказалась по зубам только бельгийцу Сэндэру Вюйтсу.

Мы достаем ДНК из пробирки и помещаем в специальный аппарат, который считывает и оцифровывает данные этого ДНК.

Это – первый этап. Следующий – самый сложный, говорит Сэндер. Полученный из ДНК код нужно расшифровать.

Вот он на экране. Очень длинный. В нем четыре буквы, которые нужно расставить в правильном порядке. Собрать, как пазл. А потом эти буквы перевести в цифры через специальную программу. Так мы получим компьютерные файлы.

Победа в конкурсе сделала Вюйтса известным в научных кругах. Его уже зовут на работу в университеты Америки, Британии и Бельгии. Но пока – принимать предложения он не спешит. Готовится к защите докторской диссертации. И продаже своего приза. Вырученные деньги Сэндер планирует потратить на новые исследования и эксперименты с ДНК.
видео, ученые, Bitcoin
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Pixabay

От Bitcoin откололась "гибридная" криптовалюта

Вчера, 20:43

Новая криптовалюта примечательна тем, что основывается сразу на двух блокчейнах

Криптовалюта

Крейг Райт. Фото: bitcoin.com

"Создателя Bitcoin" обвинили в мошенничестве

27 Февраля, 12:00

Райт сам себя провозгласил "отцом" самой популярной криптовалюты
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pxhere

В Австрии криптовалютная пирамида обманула вкладчиков

21 Февраля, 16:50

В общей сумме мошенники получили около 12 тысяч биткоинов

Криптовалюта

фото AFP

В США задумались ужесточить контроль над криптовалютами – СМИ

21 Февраля, 01:07

В частности, американских законодателей беспокоят спекулятивная торговля и инвестиции в криптовалюты

Криптовалюта

Фото: AFP

Кокаин и взятки: эксперт рассказал, как преступники в Украине используют Bitcoin

20 Февраля, 09:12

Специалисты полагают, что роль криптовалют в преступности преувеличена

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Курс Bitcoin устремился вверх

26 Февраля, 15:06

После падения стоимость главной криптовалюты повышается
Загрузка...