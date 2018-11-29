Беременную женщину посадили в тюрьму из-за чипсов за 50 грн

Сегодня, 00:36

Несмотря на недавнюю свадьбу и будущее материнство 25-летней ирландки, судья не проявил снисхождения

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Ирландии 25-летней Кэтлин МакДонах дали два месяца тюрьмы за "незаконный ущерб" пачке чипсов стоимостью в полтора евро (около 50 гривень).

Как пишет Independent, инцидент произошел почти два года назад в города Корк – в супермаркете, в который по неуказанной причине женщине заходить было запрещено.

Взяв чипсы, Кетлин намеревалась оплатить их на кассе самообслуживания, но охранники ее узнали и потребовали покинуть помещение, но она поступила им на зло.

"Я открыла их, и теперь вы вынуждены дать мне заплатить за это", – сказала Кэтлин сотрудникам безопасности.

Однако прибывший на место событий инспектор полиции напомнил о запрете ей находиться в магазине и указал на потери, которые составили 1,5 евро.

Несмотря на то, что адвокат нарушительницы просил о снисхождении, апеллируя к тому, что Кэтлин недавно вышла замуж, находится в положении ребенка и признала всю вину, судья приговорил ее к двум месяцам лишения свободы и еще двум месяцам условно, поскольку она уже ранее была судимой.

Напомним, что несколько лет назад в Эстонии разработали законопроект, согласно которому беременных женщин будут наказывать за нанесение вреда здоровью человеческого эмбриона или плода.

Мы также писали об американке Монализе Перес, которая, находясь на седьмом месяце беременности, убила своего бойфренда Педро Руиса, который думал, что сможет остановить пулю книгой.
Ирландия, арест, чипсы, беременная
Источник:

"Сегодня"

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