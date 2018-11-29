Беременную женщину посадили в тюрьму из-за чипсов за 50 грн

Несмотря на недавнюю свадьбу и будущее материнство 25-летней ирландки, судья не проявил снисхождения

В Ирландии 25-летней Кэтлин МакДонах дали два месяца тюрьмы за "незаконный ущерб" пачке чипсов стоимостью в полтора евро (около 50 гривень).

Как пишет Independent, инцидент произошел почти два года назад в города Корк – в супермаркете, в который по неуказанной причине женщине заходить было запрещено.

Взяв чипсы, Кетлин намеревалась оплатить их на кассе самообслуживания, но охранники ее узнали и потребовали покинуть помещение, но она поступила им на зло.

"Я открыла их, и теперь вы вынуждены дать мне заплатить за это", – сказала Кэтлин сотрудникам безопасности.

Однако прибывший на место событий инспектор полиции напомнил о запрете ей находиться в магазине и указал на потери, которые составили 1,5 евро.

Несмотря на то, что адвокат нарушительницы просил о снисхождении, апеллируя к тому, что Кэтлин недавно вышла замуж, находится в положении ребенка и признала всю вину, судья приговорил ее к двум месяцам лишения свободы и еще двум месяцам условно, поскольку она уже ранее была судимой.

Напомним, что несколько лет назад в Эстонии разработали законопроект, согласно которому беременных женщин будут наказывать за нанесение вреда здоровью человеческого эмбриона или плода.

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