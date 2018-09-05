Берлин готов к любому сценарию Brexit

Берлин начал готовиться к выходу Британии из ЕС практически сразу после того, как состоялся соответствующий референдум

Немецкое правительство готовится ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

"Мы ко всему готовы. Правительство ФРГ ведет подготовку ко всем сценариям Brexit", – заявила она журналистам 5 сентября.

Деммер также упомянула, что Берлин начал готовиться к выходу Британии летом 2016 года – практически сразу после того, как состоялся соответствующий референдум.

При этом она отказалась давать какие-либо прогнозы относительно результат германо-британских переговоров.

"Мы всегда утверждали, что время не ждет. В этом плане все остается, как и раньше. Ни Великобритания, ни ЕС не заинтересованы в выходе Соединенного Королевства из ЕС без заключения сделки", – заверила представительница немецкого правительства.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила провал переговоров о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit.

Кроме того, глава немецкого правительства предупредила, что британцам придется платить по обязательствам перед ЕС.

Также она с воодушевлением встретила предложение ее британской коллеги Терезы Мэй по связям после выхода Британии из Евросоюза.